Названы пять наиболее аварийных перекрестков Алматы

Стали известны пять наиболее аварийных перекрестков в Алматы с начала 2021 года, передает zakon.kz.
Так, лидером антирейтинга является пересечение улиц Толе би и Тургут Озала. Там произошло пять ДТП без летальных исходов и с пятью пострадавшими.
На втором месте - пересечение проспекта Абая с улицей Байтурсынова, где произошло четыре аварии. В одной из них погиб человек. Всего за этот период на перекрестке пострадали четыре человека.
Еще одним проблемным участком является район алматинской барахолки - на улице Северное кольцо, напротив ТД "Адем" произошло три ДТП. В одном из происшествий погиб человек. За период в этом месте пострадали четверо.
Больше всего пострадавших зарегистрировано на перекрестке улиц Бауыржана Момышулы и Монке-би. Там произошло две аварии, пострадали десять человек.
На последнем месте - район ТРЦ "Mega" на проспекте Сейфуллина. Там произошла одна авария с одним погибшим и пятью пострадавшими.
По информации начальника Департамента полиции Алматы Каната Таймерденова, по сравнению с прошлым годом в 2021 году значительно снизилось число ДТП с пострадавшими и с летальными исходами.
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