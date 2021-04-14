Как изменен порядок учета и расчета пенсионных активов

В пенсионном фонде рассказали о некоторых изменениях в порядке учета и расчета пенсионных активов, сообщает zakon.kz.

В АО "ЕНПФ" отметили, что согласно новому порядку расчет осуществляется на еженедельной основе по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца.

Стоит отметить, что порядок учета и расчета пенсионных активов предусматривает следующий методологический подход.

При поступлении пенсионных взносов на индивидуальный пенсионный счет (ИПС) вкладчика (получателя), операции по зачислению поступившей суммы пенсионных взносов осуществляются с их пересчетом в эквивалентное количество условных единиц пенсионных активов, по текущей стоимости условной единицы на дату поступления пенсионных взносов. При проведении пенсионных выплат с ИПС вкладчика (получателя), операции по списанию сумм пенсионных накоплений осуществляются с их пересчетом в эквивалентное количество условных единиц пенсионных активов, по текущей стоимости условной единицы на дату пенсионной выплаты, - отмечено в сообщении.

Проведение расчета стоимости условной единицы на еженедельной основе позволяет сгладить ежедневные возможные колебания пенсионных накоплений на ИПС вкладчиков.

Таким образом, возможные изменения в выписках с ИПС, предоставляемых вкладчикам (получателям), в части инвестиционного дохода будут отражаться на конец первого рабочего дня каждой недели и на конец последнего календарного дня каждого месяца.

При этом информация о всех поступлениях пенсионных взносов (пени), об осуществленных пенсионных выплатах и переводах (в банки второго уровня уполномоченным операторам, страховые организации, управляющим инвестиционным портфелем) будет по-прежнему отражаться ежедневно, при проведении операций, в полном объеме, - добавили в пресс-службе.