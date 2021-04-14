Почему еще не опубликованы результаты по казахстанской вакцине

Результаты по эффективности казахстанской вакцины будут доступны после публикации в международных научных журналах. Об этом на брифинге в СЦК сказал вице-министр образования и науки Мирас Дауленов, передает zakon.kz.

50% третьей фазы завершается только 15 апреля. После этого будет проходить обработка анализов 3000 добровольцев. Соответственно, данные по третьей фазе пока не были широко представлены, - сказал он.

По его словам, научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности подготовил и направил в международный журнал статью, где были указаны и подробно расписаны данные по обработке анализов по первой и второй фазе клинических исследований.

Результаты других вакцин стали известны после публикации в международных рейтинговых журналах. Это общепринятая практика, когда результаты клинических исследований публикуются в журналах, и после этого станут общедоступными. Мы ждем завершения сегодня рецензий, шесть рецензентов определены, и ждем публикации данной статьи, - пояснил Дауленов.