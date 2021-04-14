Уволили оскандалившегося чиновника в ВКО

Главу управления культуры Восточного Казахстана Мираса Жумагулова уволили после того, как его обвинили в пьяной потасовке, передает zakon.kz.

После рекомендации Департамента АДГС по ВКО аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов принял решение об освобождении от должности руководителя областного управления культуры Мираса Жумагулова. Соответствующее распоряжение вышло 13 апреля 2021 года, - говорится в сообщении Департамента Агентства по делам госслужбы по ВКО.

Ранее Мираса Жумагулова обвинили в неподобающем поведении. В распространяемой информации говорилось о том, что глава управления пошел в караоке и познакомился с девушкой. Возле дома чиновника произошла ссора, девушка собиралась позвонить в полицию, но госслужащий вырвал телефон из ее рук. В полиции сообщили, что оба были в нетрезвом состоянии и на обоих составили протоколы.

9 апреля на Совете по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении Жумагулова. Там посчитали, что его действия дискредитируют государственную службу и внесли акиму области рекомендацию о его увольнении.