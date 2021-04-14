О новшествах антикоррупционного законодательства рассказали в Карагандинской области

Антикоррупционная служба теперь может штрафовать руководителей госорганов за непринятие мер по противодействию коррупции.

Об этом предупредили госслужащих на заседании региональной Комиссии по противодействию коррупции по Карагандинской области. Совещание прошло с участием заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлана Шабдара.

Стоит отметить последние изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях. С 5 апреля 2021 года вступили в действие поправки, по которым антикоррупционная служба уполномочена составлять протоколы об административных правонарушениях по 15 статьям. Мировая практика показывает, что это позволит более широко применять к виновным лицам превентивные меры, на упреждение совершения ими уголовных преступлений, – сказал Нурлан Шабдар. – В настоящее время всеми госорганами во исполнение Общенационального плана по реализации послания Главы государства проводится внутренний анализ коррупционных рисков.

По его словам, Антикоррупционная стратегия государства уже показала свою эффективность. Уровень коррупции постоянно снижается. В первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было зарегистрировано коррупционных правонарушений на 46% меньше.

На заседании комиссии обсудили реализацию Антикоррупционной стратегии в регионе.

Совместно с антикоррупционной службой области успешно реализуется проект "Сарыарқа – адалдық алаңы", направленный на снижение уровня бытовой коррупции, трансформацию работы госорганов и формирование антикоррупционного поведения у населения области. В рамках проекта по области открыто 170 магазинов честности. В регионе действуют 47 оpen space и 48 фронт-офисов, 18 сервисных акиматов, 202 уголка самообслуживания. Во всех городах и районах работают проектные офисы "Сарыарқа – адалдық алаңы". Наша область одна из первых поддержала проект "Акселератор добра", в каждом городе и районе имеются свои волонтерские корпуса. Подобные меры позволяют создавать антикоррупционную открытую среду, – сообщил глава региона Женис Касымбек.

О проделанной работе и планах на будущее доложил заместитель акима области Абзал Нукенов.

В течение двухдневной рабочей поездки в Карагандинскую область мы провели рабочие встречи с коллективами, посетили ряд объектов. Увидели, что активно ведется работа как со стороны акимата, так и гражданского общества. Сейчас во главу угла ставятся превентивные меры. Это наблюдается в регионе, – отметил зампредседателя Агентства РК по противодействию коррупции.