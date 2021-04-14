Токаев принял Ашимбаева

Президент принял Председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о законотворческой деятельности верхней Палаты Парламента.

Маулен Ашимбаев сообщил о рассмотрении Сенатом актуальных законопроектов, среди которых особое место занимают инициированные Главой государства поправки по вопросам земельных отношений.

Как сообщил Спикер, предполагается, что одобренный Мажилисом проект закона будет вынесен на заседание Сената до конца текущего месяца, затем документ будет направлен на подпись Президенту.

Что касается внесения изменений в выборное законодательство, то сенаторы ожидают рассмотрения данного законопроекта Мажилисом. По словам Маулена Ашимбаева, Сенат планирует рассмотреть данный вопрос и принять соответствующий законопроект в следующем месяце.

Председатель Сената также рассказал Касым-Жомарту Токаеву о том, что с начала текущего года Парламентом ратифицировано 8 международных договоров, подписанных в рамках ЕАЭС. В настоящее время ведется работа по ратификации соглашений, уточняющих отдельные аспекты участия в ЕАЭС Армении и Кыргызстана.

Маулен Ашимбаев сообщил о создании при Сенате рабочей группы по вопросам формирования инклюзивной общественной среды для лиц с инвалидностью, которая была создана в соответствии с поручением Главы государства по итогам пятого заседания НСОД. Как отметил Спикер, соответствующие изменения и дополнения в законодательство будут подготовлены совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, здравоохранения в течение этого года.

Председатель Сената проинформировал Президента о ряде предстоящих международных мероприятий с участием сенаторов.