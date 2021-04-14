Машина без водителя въехала в скамейку на детской площадке в Алматы. Полиция начала расследование, передает zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из дворов Алматы произошел инцидент с автомобилем. Автор сообщения написала, что была на детской площадке с детьми. Неожиданно на скамейку, которая там была, наехала машина. Причем она оказалась без водителя.

Ее завели из дому на автозаводе, скорость у нее была быстрая, как это произошло не известно. Вышел хозяин, сказал что у него не работает ручник, отодвинул скамейку и спокойно покинул место, - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

В полиции прокомментировали инцидент.

13 апреля около 19 часов 40 минут водитель гр. А., 1994 г.р., управляя а/м марки Мазда-626 на ул. Чуланова, около дома №127 не обеспечил безопасность для самопроизвольного движения а/м и допустил наезд на бетонный бордюр, скамейку и мусорный бак. Материал по данному факту расследуется в УП Алатауского района, с дальнейшим принятие мер.