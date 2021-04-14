Сколько вакцин получат регионы Казахстана

Более 923 тыс. доз вакцин от COVID-19 поставили в регионы Казахстана с начала апреля, сообщил в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня первым компонентом привито 435 тыс. человек, вторым компонентом более 170 тыс. граждан. С начала апреля в регионы поставлено более 923 тыс. доз вакцины Спутник V. До конца апреля ожидается поставка вакцин еще 910 тыс. доз Спутник V и 500 тыс. доз других производителей. Также 25 тыс. QazVac, что обеспечит доступ к вакцинации порядка двум миллионам граждан страны, — сообщил Марат Шоранов.

12 апреля министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что до конца апреля планируется обеспечить вакцинацией порядка 2 млн граждан страны.

Так, по информации ведомства, с 1 февраля в регионы поставлены 611 тыс. доз вакцины. Поставка осуществляется поэтапно согласно утвержденному графику. Уже завтра ожидается поставка очередных 300 тыс. доз в регионы.

Дополнительно в апреле ожидается поставка порядка 1,4 млн доз вакцины, что обеспечит доступность вакцинацией порядка 2 млн граждан страны в апреле месяце, — сообщил Алексей Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан