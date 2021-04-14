Гроза и пыльная буря. В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В семи областях Казахстана 15 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Днем местами возможен град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.