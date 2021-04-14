За нарушение требований карантина будут исключать из приложения Ashyq

За неисполнение требований карантина будут исключать из приложения Ashyq, сообщила в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Мы сегодня предусматриваем обязательные требования, которые предъявляются к тем объектам, которые будут осуществлять работу в рамках проекта Ashyq. Если они не будут выполнять этих требований, то они будут из проекта исключаться. Ashyq четко разграничивается категория граждан, кто может посещать эти объекты, - сообщила Есмагамбетова.

В целом, что касается проекта Ashyq, по ее словам, в Минздраве ищут баланс между повышением деловой активности, возвратом определенных отраслей и между эпидемиологической ситуацией.

Как раз проект Ashyq направлен на это. Например, по караоке, алгоритм работы уже есть, он действительно предусматривает ряд ограничений. Караоке пока будет работать только в проекте Ashyq в "зеленой зоне", если разрешается, то переход в следующую зону только для тех, кто работает в Ashyq, — объяснила глава комитета.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан