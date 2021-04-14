Баталов провел заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции

В акимате Алматинской области проведено очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции в регионе.

Участниками заседания были аким области, руководство областной прокуратуры, департамента полиции, областного суда, департамента государственных доходов, члены Специальной мониторинговой группы по Алматинской области, руководители проектных офисов. Вместе с этим, посредством ZOOM были подключены акимы всех районов и городов области, а таже руководители управлений акимата области.

Основным спикером заседания выступил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области Ернар Макажанов.

Руководитель Антикора по Алматинской области рассказал присутствующим о принимаемых Департаментом мерах по противодействию коррупции в регионе, а также основной акцент сделал на разъяснение законодательных новшеств в сфере противодействия коррупции.

Как отметил Ернар Макажанов, основным направлением деятельности Департамента является - профилактика коррупции и оперативно-следственная деятельность.

При этом, Макажанов уточнил, что сегодня своевременным принятием мер превентивного воздействия можно предотвратить "львиную долю" совершенных уголовных коррупционных правонарушений. В данном направлении ключевым новаторским элементом является пропаганда антикоррупционной культуры среди населения.

В ходе заседания руководитель Антикора по Алматинской области также довел результаты оперативно-следственной деятельности Департамента за 1-ый квартал т.г.

Так, по словам Ернара Макажанова, благодаря смещению акцентов на превентивные меры в 1 квартале т.г. число зарегистрированных преступлений по области снизилось на 42,6% (2020 – 54, 2021 – 31), коррупционных преступлений - на 36,4%, или 21 преступление (2020 – 33, 2021 - 21), из которых тяжкие и особо тяжкие составили 90,5%, или 19 преступлений. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил 1 млрд 614 млн тенге, возмещено 1 млрд 594 млн тенге, или 98,7% (2020 г. – установленный ущерб составил 1,1 млрд тенге, возмещенный ущерб – 853 млн тенге, или 76,5%).

В рамках заседания руководителем Антикоррупционной службы по Алматинской области были подробно разъяснены законодательные изменения, внесенные в Административный кодекс РК в части привлечения к административной ответственности лиц, совершившие коррупционные преступления.

В ходе этого Ернар Макажанов отметил, что 5 апреля вступил в действие подписанный главой государства Закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". В рамках этого, Антикоррупционная служба наделена 15 административными статьями, имеющими признаки коррупционного характера.

К примеру, за предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание по ст. 676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тыс. тенге. А если же такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то такое деяние будет квалифицироваться по ст.678 КоАП и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, это свыше 2 млн. тенге.

Еще один административный состав, за совершение которого руководитель госоргана или нацкомпании из своего кармана заплатит штраф в сумме 100 МРП – это принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления – статья 681 Кодекса. Иными словами, лицо, совершившее когда-либо коррупционное преступление, не сможет теперь работать ни на государственной службе, ни в квазигосударственном секторе даже на рядовой должности, а руководители, принявшие таких лиц на работу, будут привлекаться к административной ответственности, - сказал руководитель Антикора по Алматинской области.

В рамках заседания межведомственной комиссии также были рассмотрены результаты мониторинга, проведенного Специальной мониторинговой группой внешнего анализа на предмет качества исполнения местными исполнительными органами Алматинской области "Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии".

По итогам антикоррупционного заседания руководством Антикоррупционной службы по Алматинской области акимату области были внесены ряд рекомендаций организационно-управленческого и нормативного характера, а также были обозначены ряд государственных органов и районных, городских акиматов некачественно и формально, исполнившие "План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии".