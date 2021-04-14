Человечество может лишиться чипсов и картошки фри

Из-за глобального потепления миру угрожает дефицит чипсов и картошки фри, сообщает zakon.kz.

Под угрозой оказался сорт картофеля под названием "Рассет Бурбанк", который растет в Северной Америке.

Он отличается высоким содержанием крахмала и особенным вкусом при жарке, поэтому его предпочитают рестораны быстрого питания по всему миру, - говорится в сообщении РИА Новости.

Фермеры штата Айдахо уточнили, из-за глобального потепления сокращается количество горного снега, который идет на орошение посевов этого сорта.

Как отметил селекционер и генетик Ричард Нови из министерства сельского хозяйства США, обычно хороший снежный покров появляется к апрелю и медленно тает в течение лета, обеспечивая запасы воды.

Однако в 2018 году исследование установило, что с середины XX века снега в горах стало меньше на 15-30 процентов. Кроме того, жаркая и сухая погода влияет и на темпы роста картофеля, и на его вкус и внешний вид, - отмечено в публикации.

Чтобы решить эту проблему, Нови и другие специалисты в области растениеводства разрабатывают гибридные сорта картофеля, которые будут более устойчивы к изменениям климата.

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