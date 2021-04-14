Ученые обнаружили новую опасность употребления марихуаны

Испанские врачи пришли к выводам, что употребление марихуаны приводит к ухудшению зрения, сообщает zakon.kz.

По данным gazeta.ru, в исследовании участвовал 31 доброволец 19-43 лет, регулярно употреблявший марихуану.

Во время исследования часть из них находилась под ее воздействием. Исследователи проверяли остроту зрения добровольцев, чувствительность к контрасту, стереоскопическое зрение, способность к фокусировке, чувствительность к слепимости. У тех, кто употребил марихуану перед тестированием, результаты были гораздо хуже, - отмечено в публикации.

Ухудшение зрения может быть вызвано воздействием марихуаны на зрительную кору головного мозга, таламус (зрительные бугры).

Данное исследование показывает, что употребление марихуаны оказывает значительное негативное воздействие на определенные зрительные функции, в том числе остроту зрения и чувствительность к контрастам, — заключают исследователи.