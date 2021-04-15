Эрдоган ответил на "бестактные" высказывания премьер-министра Италии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Заявление итальянского премьера — это настоящие непристойность и грубость, — сказал Эрдоган на встрече со студентами.

На минувшей неделе Драги на пресс-конференции назвал президента Турции диктатором, с которым при этом нужно сотрудничать, найдя "правильный баланс".

По словам Эрдогана, Турция надеялась на улучшение отношений с Италией, однако "Драги подорвал эти отношения своим заявлением". Кроме того, он добавил, что премьер-министр Италии занимает свой пост не по результатам голосования, а назначен на него.

Конфликт между политиками двух стран начался со скандального "инцидента со стулом" на встрече Эрдогана с лидерами Еврокомиссии. Заступаясь за Урсулу фон дер Ляйен, экс-глава Центробанка ЕС Драги назвал Эрдогана диктатором.