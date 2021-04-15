Судья остановил матч, чтобы футболисты покушали прямо на поле

Интересный эпизод произошел во время футбольного матча в Турции, передает zakon.kz.

Матч Турецкой первой лиги между командами "Гиресунспор" и "Кечиоренгюджю-Анкара" был прерван на 11-й минуте. Рефери принял это решение в связи с наступившим месяцем Рамадан, именно в этот момент настало время, когда можно было совершить ауызашар.

После того, как футболисты перекусили, и попили воды, матч продолжился.

Длительность священного для мусульман месяца Рамадан составляет 30 дней и зависит от лунного календаря. Во время Рамадана мусульмане в днем отказываются от еды и воды.

Пост начинается с рассветом (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).