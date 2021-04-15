Полицейский погиб в ДТП с грузовиком

На автодороге Екатеринбург – Алматы в 45 км от города Балхаш, в сторону Караганды, в 6.40 утра произошло ДТП с участием грузовой автомашины Volvo и патрульной автомашины Kia rio под управлением 33-летнего инспектора областного батальона патрульной полиции, передает zakon.kz.

Как сообщили в ДП Карагандинской области, в результате аварии от полученных травм скончался 46-летний Хайдар Оразбаев, инспектор областного батальона патрульной полиции, который находился на службе, водитель спецавтомашины был доставлен в больницу.

Руководство и личный состав органов внутренних дел Карагандинской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

Старший лейтенант полиции Хайдар Оразбаев работал в органах внутренних дел с сентября 1995 года. Женат. Воспитывал четверых детей.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.