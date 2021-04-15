В Алматинском зоопарке попросили придумать имена для двух медвежат

В Алматинском зоопарке выбирают имя для двух тянь-шаньских медвежат, сообщает zakon.kz.

Зоопарк объявил конкурс на имена для малышей.

Предлагайте имена для малышей в комментариях. Медвежата у нас мальчики, - говорится в сообщении на официальной странице зоопарка в Instagram.

Напомним, в Алматинском зоопарке смогли увидеть детенышей тяньшанского медведя лишь сустя 2 месяца после появления на свет.

Тянь-Шаньский бурый медведь — обособленный подвид бурого медведя, обитающий в горах Памира, Тянь-Шаня и Гималаев. Имеет относительно небольшие размеры: длина тела до 140 см, масса до 300 кг.

8 декабря стало известно, что в алматинском зоопарке умер полярный медведь Алькор. У 31-летнего медведя последние два месяца наблюдалось ухудшение здоровья. Алькор был перевезен в Алматы в 1990 году. Он был единственным полярным медведем в стране.