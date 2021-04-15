Небезопасная бижутерия теперь не попадет на рынки ЕАЭС

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон, согласно которому в единый перечень товаров будут включены еще 15 недостающих позиций, передает корреспондент zakon.kz.

На заседании рассмотрели законопроект "О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции".

Представляя документ, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отметил, что целью законопроекта является обеспечение безопасности всей обращаемой на территории Союза продукции.

Это вытекает из положений договора о Евразийском экономическом союзе. На сегодня 85% обращаемой продукции уже регулируется едиными техническими регламентами Союза. Это технические регламенты на широкую товарную номенклатуру, начиная от пищевой продукции, товаров детской индустрии, легкой промышленности, машиностроения и другим видам продукции. Разработанный законопроект предполагает регулирование остальных видов категорий: во-первых, продукция, на которую не приняты или еще не вступили в силу единые технические регламенты Союза; во-вторых, продукции в отношении которой на уровне Союза устанавливаются обязательные требования, однако не включенной в единый перечень продукции, - сказал он.

По его словам, единый перечень продукции включает в себя виды товаров, для которых характерны высокие риски, связанные с безопасностью их потребления и использования.

Данный перечень сформирован с учетом опыта стран-членов Союза и международного опыта.

Мы проанализировали номенклатуру товаров, подпадающей под объект регулирования данного соглашения. В основном это продукция, не представляющая потенциальных рисков. На сегодня к ней требований нет. Перечень небольшой, около 15 позиций. К примеру, часы, щетки бытовые, искусственные украшения и так далее. Сведения о продукции будут аккумулироваться в информационной базе. Они будут доступны для потребителей. Информационный ресурс позволит вести мониторинг за рынком и оперативно реагировать на появление новых видов продукции, - уточнил глава ведомства.

При этом соглашением устанавливаются гибкие условия для самостоятельного обеспечения бизнесом безопасности выпускаемой продукции. Достаточным условием является соответствие заявленным стандартам, либо результатам испытаний. Такой подход не повлечет административных барьеров для бизнеса. В реализацию соглашения сформирован проект правил обращения продукции, регламентирующие сам порядок. Данные правила сейчас обсуждаются с бизнес-сообществом. На сегодня внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения завершили три государства-члена Союза.

В целом, Султанов добавил, что ратификация соглашения обеспечит решение следующих вопросов для государства - создаст правовые условия обеспечения безопасного обращения всей продукции; для бизнеса - станет гарантом добросовестного предпринимательства;

для потребителя - даст возможность выбора более качественной продукции.

Оксана Скибан, Нур-Султан