На видео попал большой метеор над США

В штате Флорида жители заметили в небе большой метеор, сообщает zakon.kz.

Репортер CBS News Джей О'Брайен показал видео со вспышкой в небе. Это мог быть кусок астероида, вошедший в атмосферу Земли.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.



