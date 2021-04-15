Казахстанцы сообщают о пустых госпиталях. Что говорят в Минздраве

Казахстанцы распространяют сообщения в соцсетях о раздутой статистике и пустующих инфекционных больницах, сообщает zakon.kz.

Автор публикации отметил, что инфекционные госпитали в стране пустуют, так как его знакомая, попав в больницу, не заметила других пациентов.

На странице Stopfake.kz уточнили, что это утверждение не отражает реальной ситуации в стране.

Эта информация однозначно недостоверная. Госпитали у нас не пустуют, — сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, на 14 апреля 2021 года инфекционные больницы страны были загружены на 40%.

Больше всего пациентов в госпиталях Алматы – 3430, в Алматинской области 2460. Следующая по количеству пациентов в инфекционных больницах Карагандинская область — 1082, - отметили в ведомстве.

Всего во всех инфекционных госпиталях страны занято 12 482 койки.