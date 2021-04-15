46 домов подтопило в Казахстане с начала весны

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

С начала весенне-паводкового периода, который у нас пришел первым на территорию Восточно-Казахстанской области в конце марта, было подтоплено 46 жилых домостроений. По регионам это - Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области и город Нур-Султан. На сегодняшний день работы проведены, вода откачана, люди возвращаются в свои дома, - сообщил Юрий Ильин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

После оценки местными исполнительными органами будет приниматься решение по выплате компенсации пострадавшим жителям.

Также произошло 67 переливов в основном через дороги областного и районного значений. С учетом сложившейся обстановки на территории Восточно-Казахстанской области было принято решение о передислокации войсковой части Карагандинского гарнизона, который сейчас работает в населенных пунктах.

9 апреля в селе Новопокровка Восточно-Казахстанской области в результате интенсивного снеготаяния прилегающих склонов горной местности у нас произошло активное движение талых вод по населенному пункту. Было подтопление двух улиц и 37 дворовых территорий. Своевременно были приняты меры, в том числе войсковой частью и местными исполнительными органами, что позволило предотвратить распространение воды в сам населенный пункт, - отметил глава МЧС.

Также 9 апреля в Толебийском районе Туркестанской области на водохранилище "Ащы" образовалась трещина. Благодаря своевременно принятым мероприятиям по откачке воды с помощью насосов, а также открытию дренажной системы, угроза подтоплений населенных пунктов снята. В настоящее время проводятся мероприятия правоохранительными органами для принятия решения в отношении должностных лиц, которые делали капитальный ремонт на данном гидротехническом сооружении три года назад.

Наиболее сложная ситуация с 12 по 14 апреля складывалась на территории Костанайской области. Из-за резкого повышения уровня воды и разливе реки Тюнтюгур произошло подтопление 39 жилых домов и 65 дворов села Карамырза. В течение двух дней мы проводили эвакуацию населения, в том числе с местными исполнительными органами. Сейчас проводится возвращение населения в дома. Угрозы жизни и их здоровью нет, - добавил Ильин.

В целом, по словам министра, риски подтоплений в этом году минимизированы.

С начала февраля были проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, в том числе и заседание правительства по данному вопросу, где были поручены конкретные мероприятия по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду. На сегодняшний день в основном риски подтоплений, которые у нас существовали в населенных пунктах, минимизированы. Я думаю, что в ближайшие три года в большинстве населенных пунктов, которые у нас остались - их порядка 217, будет полностью снята угроза потоплений, - заверил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан