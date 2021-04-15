Рим согласился пустить болельщиков на матчи ЕВРО-2020

Матчи футбольного Чемпионата Европы-2020 в столице Италии Риме пройдут в присутствии зрителей. Об этом Итальянская федерация футбола уведомила УЕФА, передает zakon.kz.

Известно, что правительство Италии решило пустить зрителей на игры ЕВРО-2020, которые примет римский стадион "Олимпико" в Риме. Власти страны гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Это решение позволило УЕФА подтвердить, что Рим точно будет в числе городов, где состоятся матчи чемпионата Европы.

Владельцы билетов на римские матчи должны учитывать, что для них не будет никаких послаблений, если на тот момент в Италии будут действовать ограничения на въезд из-за рубежа, - пояснили в УЕФА.

ЕВРО-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 пройдёт на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года. При этом, как и летние олимпийские игры в Токио, сохранит в названии приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будет первый Чемпионат Европы по футболу, который был перенесён в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Игры ЕВРО-2020 запланированы в 12 городах разных стран.

Ранее сообщалось, что кроме Рима еще 8 городов турнира также подтвердили, что пустят зрителей на трибуны. При принятии решений они ориентировались на прогноз улучшения санитарной ситуации в июне-июле. Во внимание было принято множество факторов, включая местные темпы вакцинации, планы перезапуска экономики и ожидаемое замедление распространения вируса при потеплении.

Мюнхен, Бильбао и Дублин пока еще не подтвердили, что могут пустить зрителей на матчи ЕВРО-2020, но должны сделать это не позднее 19 апреля.