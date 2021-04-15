Отель Rixos Актау оштрафовали за нарушение карантина

Владельца отеля Rixos Water World Aktau оштрафовали за несоблюдение карантинных требований, сообщает zakon.kz.

По данным областного издания Lada, владелец за организацию концерта выплатит штраф в размере 2 млн 333 тысяч тенге.

Сотрудники полиции, мобильная группа, сформированная из представителей акимата, составили протокол за нарушение требований карантина на владельца комплекса и получили объяснительные, так как в курортной зоне, расположенной на берегу моря в 20 километрах от города, был организован концерт с большим скоплением людей, - говорится в сообщении.

В начале апреля вопреки коронавирусу и закону в отеле состоялся концерт казахстанской группы "Ирина Кайратовна". Видео выступлений коллектива появились в социальных сетях.

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Отель не первый раз становится объектом проверки мониторинговой группы. Еще в августе 2020 года санврачи три раза не могли попасть на территорию отеля.