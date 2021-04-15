Ученые выявили вероятность инсульта у детей после коронавируса

После коронавируса в редких случаях у детей развиваются опасные неврологические синдромы, сообщает zakon.kz.

В экспертном обзоре медицинского журнала отмечено, что у пациентов младшего возраста, переболевших СOVID-19, возможны поражения головного мозга (вплоть до инсульта), нервной ткани и позвоночника.

Во многих случаях ученые наблюдали аномальное напряжение корешков спинномозговых нервов, которое было различимо только на МРТ. Также у детей развивался миелит (воспаление спинного мозга), который в редких случаях приводил к параличу. Из 38 обследованных юных пациентов четверо в итоге умерли от патологий ЦНС, вызванных СOVID-19. У четырех детей развилась тромбоишемическая болезнь, а у одного ребенка — инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг, - отмечается в публикации Известий.

Кроме того, у ряда пациентов возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита.

Все эти нарушения появляются тогда, когда иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма. Повышается активность свертывающей системы крови. Именно поэтому повышается вероятность тромбообразования, которое, в свою очередь, может привести к инсульту или инфаркту, - пояснила врач-невролог Оксана Загилова.