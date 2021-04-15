Крепкий парень из американского футбола совершил каминг-аут

Выступавший в профессиональной лиге американского футбола в США (NFL) Колтон Андервуд неожиданно для всех совершил каминг-аут, передает zakon.kz.

29-летний спортсмен в эфире утреннего шоу Good Morning America объявил о своей гомосексуальной ориентации.

Я долго пытался убежать от себя, я долгое время себя ненавидел. Следующий шаг — сообщить об этом людям. Я все еще нервничаю... Путь точно был сложным. Но я здоровее и счастливее, чем когда-либо, и это самое главное, - сказал Колтон Андервуд.

Интересно, что Колтон также снимался в американском шоу "Холостяк". Он был одним из конкурсантов и боролся за сердце одной девушки (в сезоне, когда розы парням раздавала девушка). После этого уже Колтон стал тем самым "холостяком", за сердце которого боролись красавицы. Известно, что он даже встречался после шоу с победительницей своего сезона, однако до свадьбы дело так и не дошло.