Speedtest® определил мобильного оператора Казахстана с самым быстрым интернетом

Международное исследовательское агентство Ookla® признало Tele2 компанией c самой высокой скоростью мобильного интернета в Казахстане

Tele2 получил престижную международную награду, став лучшим в Казахстане по трем ключевым показателям. У Tele2 "Самая быстрая скорость мобильного интернета", "Лучшее Покрытие" и "Лучшая мобильная сеть" в стране. Это подтверждено тысячами тестов абонентов по всей стране*, которые собрала и обработала компании Ookla® - создатель сервиса Speedtest®.

Мы рады вручить Tele2 награду Speedtest Awards™ за самую быструю скорость мобильного интернета, лучшее мобильное покрытие и лучшую мобильную сеть в Казахстане. Эти награды являются свидетельством исключительной эффективности оператора Tele2 в третьем и четвертом квартале 2020 года. Данные основаны на тщательном анализе тестов в Speedtest® APP, инициированных потребителями мобильных устройств в Казахстане, - отметил EO Ookla Даг Саттлс.

Высокая скорость мобильного интернета давно стала необходимостью для всех пользователей смартфонов. Именно она позволяет абонентам слушать онлайн-музыку, смотреть видео, общаться в интернете и передавать друг другу файлы любого объема. В минувшем году абоненты оператора установили новый рекорд потребления мобильного интернета. Трафик в сети оператора в 2020 году достиг показателя 1,7 эксабайт (1.8 млрд гб).

Мы сохраняем лидерство по доступу к 4G в стране. Получение столь значимых международных наград, признающих наше лидерство по скорости мобильного интернета и географии покрытия, станет для нас большим стимулом для продолжения качественного развития сети, внедрения инновационных продуктов и самых современных технологий, – отметил глава генеральный директор Tele2 Сергей Коньков.

Несколько месяцев назад оператор Tele2 первым в Казахстане запустил технологию VoLTE (Voice over LTE), позволяющую совершать голосовые вызовы в HD качестве и оставаться в интернет-сессии в формате 4G во время разговора. В ближайшее время планируется внедрение ряда digital-инноваций, призванных дать новые возможности абонентам Tele2.

*По результатам анализа компании Ookla ® данных Speedtest Intelligence Q3-Q4 2020 года. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.