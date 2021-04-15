Подозреваемого в убийстве "Бабая" поймали в Казахстане - СМИ

В Казахстане задержан преступник по кличке "Бабай", он подозревается в организации громкого убийства в Соль-Илецке у кафе "Зодиак" в 2019 году, передает zakon.kz со ссылкой на orenday.

Как стало известно от источника, приближенного к правоохранительным органам, в ближайшее время в суд отправится уголовное дело в отношении пяти человек, которые подозреваются в убийстве 30-летнего мужчины, известного в узких криминальных кругах у кафе "Зодиак" в Соль-Илецке 8 июня 2019-го. А также правоохранители вышли на след и организатора преступления.

В начале июня 2019 года возле кафе "Зодиак" в Соль-Илецке обвиняемые застрелили 30-летнего местного жителя. Для совершения преступления они использовали маски и поддельные регистрационные номера.

Мужчина, который получил огнестрельное ранение, скончался в больнице.

По предварительным данным, погибший отвечал за безопасность лаунж-бара "Infinity".

Помимо него обвиняемые стреляли еще в двух человек. Один из них получил огнестрельные ранения ног, а третий успел сесть в машину и уехать.

Нападавшие же скрылись с места происшествия на серебристом ВАЗ-2114 и темной Ниве

4 сентября прошлого СУ СК РФ по Оренбургской области сообщил о завершении расследования уголовного дела. 7 сентября оно поступило в Оренбургский областной суд, но на тот момент лишь для решения организационных вопросов.

В итоге, как утверждает источник, накануне полицейские уголовного розыска главка вышли на след организатора убийства. По непроверенной информации он скрывался в Казахстане.

Получив письмо от коллег из Оренбурга, полицейские Казахстана задержали Уразгулова Алибека по кличке "Бабай". Этот криминальный элемент находился в Федеральном розыске. Также, по непроверенной информации, сейчас он еще находится за решеткой в Казахстане. В ближайшее время Уразгулов, как и его банда, предстанет перед судом.