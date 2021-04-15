Убийство Айзады: на митинге в ее память произошла провокация

После похищения и убийства 26-летней Айзады Канатбековой, которую хотели принудить к браку, кыргызстанцы потребовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова. Сегодня на митинге за его отставку произошла провокация, передает zakon.kz.

Vesti.kg пишет, что к протестующим у здания МВД в Бишкеке пришли другие люди.

Около 200 человек с криками "Гейлер кетсин" (Геи уходите), "ЛГБТ кетсин" (ЛГБТ уходите) разогнали людей, которые требовали отставки министра внутренних дел. Они говорили, что люди вышедшие в память Айзады Кантабековой спонсируются западными организациями, хотят развалить традиции и обычаи кыргызского народа, а также дестабилизировать ситуацию в стране.

24.kg сообщает, что участники мирной акции были вынуждены уйти в другое место, чтобы не дать агрессивной толпе спровоцировать инцидент.

Отмечается, что сотрудники милиции не пресекли провокаторов и не препятствовали их натиску.

В Бишкеке 5 апреля возле кафе похитили девушку Айзаду Канатбекову для принудительного вступления в брак.

7 апреля близ Бишкека в машине нашли тела двух человек. Ими оказались Айзада Канатбекова и ее похититель. По версии следствия, мужчина поссорился с девушкой и задушил ее, после чего нанес себе ранения ножом в шею и скончался.

8 апреля прошел митинг против насилия. Собравшиеся обвинили милицию в бездействии и потребовали отставки главы МВД и главы бишкекского ГУВД. После этого был освобожден от должности начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.