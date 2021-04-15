Талибы выступили с предупреждением США

Радикальное движение "Талибан"* после слов президента США Джо Байдена о выводе американских войск к сентябрю заявило, что промедление нарушает достигнутое в Дохе соглашение, военные должны уйти из Афганистана к 1 мая, передает zakon.kz.

Поскольку вывод войск откладывается на несколько месяцев и будет завершен к сентябрю, мы хотели бы заявить следующее: это решение является явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе, и невыполнением взятых на себя обязательств, - приводит выдержки из заявления РИА Новости.

Талибан "настоятельно призывает Америку и все оккупирующие страны перестать оправдывать затягивание войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана".

Теперь, когда Америка нарушает соглашение, это по существу открывает возможность моджахедам Исламского Эмирата (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) принять все необходимые контрмеры, поэтому ответственность за все будущие последствия будет лежать на американской стороне, - говорится в сообщении.

Байден в среду официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*.

Как заявил Байден, США не будут уходить из Афганистана в спешке, но ответственно и в координации с союзниками. Между тем, согласно соглашению, заключенному с талибами предыдущей администрацией, американские войска должны уйти из страны 1 мая.

"Движение Талибан" - запрещенная в Казахстане террористическая организация.