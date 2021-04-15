Эксперты определят, кого из перенесших КВИ необходимо вакцинировать в первую очередь

Кому из перенесших коронавирус прививка нужнее всего, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказала директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

По ее словам, в России ведутся исследования. Сейчас, как отметила специалист, исследователи сосредоточены "на ключевых рецепторах специфического иммунитета", чтобы определить группу тех пациентов, которых надо вакцинировать в первую очередь, "у которых специфический иммунитет не столь серьезно развит".

Мы основываемся на том, что рецепторы лейкоцитарных антигенов человека класса-1, они разные, и в зависимости от их поведения, и в зависимости от данных генетических исследований, я думаю, что в скором времени мы сможем сказать более точно и достоверно, кого из переболевших необходимо вакцинировать в первую очередь, а вакцинацию каких пациентов можно отложить. Оксана Драпкина

Согласно ее данным, исследования ведутся на основе данных 1130 пациентов, которые переболели COVID-19.