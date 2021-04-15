Елбасы принял Мамина и Смаилова

Елбасы принял Премьер-Министра Аскара Мамина и Первого Заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова, сообщает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Елбасы, в ходе встречи председателю партии "Nur Otan" была представлена информация о текущей деятельности по осуществлению Дорожной карты, направленной на реализацию Предвыборной программы партии – "Путь перемен: достойную жизнь каждому".

Член Бюро Политического совета партии, премьер-министр Аскар Мамин отметил, что Предвыборная программа является продолжением курса реформ, осуществляемого в стране. Он подчеркнул, что партия поставила амбициозные, но четко выверенные цели, достижение которых подкреплено всеми необходимыми ресурсами.

Также в рамках встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован об итогах социально-экономического развития за первый квартал 2021 года, работе Правительства по сохранению темпов роста национальной экономики в условиях глобального кризиса.

Было отмечено, что по итогам первого квартала наблюдается тенденция роста показателей в базовых отраслях экономики.

В частности, был отмечен рост в обрабатывающей промышленности (+7,5%), строительстве (+13,1%) и сельском хозяйстве (+2,8%). Также положительные темпы роста наблюдаются в машиностроении (+21,8%), фармацевтике (+9,1%), химической промышленности (+14,2%), металлургии (+2,3%), ряде других отраслей отечественной экономики. Рост инвестиций в основной капитал без учета горно-металлургического сектора составил 34%.

Все это позволило скорректировать прогнозируемый реальный рост ВВП страны с 2,8% до 3,1% по итогам 2021 года. Инфляция прогнозируется в коридоре 4-6%.

Глава Правительства также доложил о проекте уточненного республиканского бюджета, расходы которого направлены на обеспечение реализации Предвыборной программы партии "Nur Otan" на 2021-2025 гг., стратегических инициатив Елбасы и Послания главы государства.

Кроме того, финансирование будет направлено на реализацию полномасштабных мероприятий по борьбе с COVID-19, модернизацию системы здравоохранения, выполнение социальных обязательств государства перед населением, а также реализацию ключевых государственных программ.

Елбасы отметил важность системной работы по улучшению экономических показателей страны.

Экономика демонстрирует восстановление основных показателей. Это хорошо. Рост в машиностроении составил почти 22 процента. Легкая промышленность также динамично развивается. В целом есть хороший рост в обрабатывающей промышленности, строительном секторе, АПК и в ряде других отраслей, - подчеркнул Первый Президент Казахстана.

В ходе беседы была затронута тема стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и действий, направленных на увеличение количества вакцинируемых.

Елбасы отметил значимость информационно-разъяснительной работы о важности вакцинации среди населения.

Следует беречь свое здоровье. Важно носить маску, мыть руки, не посещать массовые мероприятия, обязательно вакцинироваться. Только так мы сможем преодолеть этот сложный период, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.