Почти тонну осетров нашли на даче в Атырау

Полицейские Атырау выявили факт незаконного хранения осетровых рыб в одном из дачных домов пос. Курилкино города Атырау, сообщает zakon.kz.

В рамках проведения широкомасштабной рыбоохранной акции "Бекіре-2021" 15 апреля сотрудниками Департамента полиции Атырауской области в одном из дачных домов пос. Курилкино города Атырау выявлен факт незаконного хранения рыбы осетровых видов в количестве 247 штук общим весом 812 кг. начальник ДП Атырауской области Камза Умбеткалиев

По его словам, изъятая рыба сдана в Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод.

Проводится досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами), - добавил он.