Навальный выпустил новый фильм "о даче Путина"

Алексей Навальный опубликовал новый фильм о даче Путина, сообщает zakon.kz.

Фильм опубликован на YouTube-канале Алексея Навального под названием "Тайны валдайской дачи Путина".

Не верите вы, что геленджикский дворец с аквадискотекой принадлежит Путину, считаете, что это антироссийская провокация и Ротенберг, а президент не при чем - хорошо. Давайте отправимся на объект, где Путин точно "при чем". В его официальную резиденцию. За Путиным закреплены четыре резиденции - для жизни, работы и отдыха. Их на самом деле больше, но в основном все знают про эти: Кремль, Ново-Огарево (это Рублевка, Подмосковье), Бочаров ручей (это Сочи) и Валдай (Новгородская область), - говорится в сообщении navalny.com.

Как говорится в фильме, 100 га между двумя озерами Ужин и Валдай в Новгородской области принадлежит Юрию Ковальчуку.

На этой части на самом деле и располагается резиденция - дача, бани, другие постройки для развлечения и отдыха. И фокус заключается в том, что Ковальчук, один из самых богатых людей в России, сдает эту часть полуострова в аренду Управлению делами президента. То есть за очередную дачу Путина арендную плату вносим мы из бюджета и не кому-нибудь, а лучшему другу Путина. Состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов, - говорится в фильме.