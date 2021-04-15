Цой проверил пункты вакцинации в Алматы и Алматинской области

Во время рабочего визита в Алматы министр здравоохранения Алексей Цой побывал в пункте вакцинации ТРЦ "MEGA Alma-Ata", где ознакомился с организацией его работы. Он осмотрел наличие всех условий для безопасности проведения процедуры, включая холодильное оборудование для хранения вакцины, убедился в соблюдении алгоритма приема желающих провакцинироваться, сообщает zakon.kz.

В разговоре с пациентами министр расспросил о самочувствии и внимательно выслушал мнения людей об условиях, созданных на площадке ТРЦ.

По словам главного врача поликлиники №4, координатора по вакцинации Зухры Умаровой, с каждым днем в торговый центр обращается все больше желающих привиться. Пункт начал работать 10 апреля, и всего за шесть дней прививки от коронавируса здесь получили 1,5 тыс. человек, или в среднем 285 человек в день.

Население идет охотно. Некоторые избегают похода в поликлинику, чтобы не подвергаться опасности заражения, а сюда идут в основном здоровые люди. Для посетителей созданы комфортные условия. Пока ни одного случая негативных реакций на введение вакцины не зарегистрировано, - отмечает специалист.

В ТРЦ за прививкой активно обращаются пожилые люди старше 65. Среди пациентов - 92-летний дедушка, который изъявил желание привиться, и ему была поставлена вакцина.

Прививочные пункты в торговых центрах работают с соблюдением всех необходимых санитарных норм, с обязательным осмотром и опросом пациента. В течении 30 минут после получения прививки каждый пациент находится под наблюдением. Позднее состояние его здоровья переходит под контроль поликлиники, к которой он прикреплен.

На сегодняшний день в Алматы в общей сложности действует 208 прививочных пунктов, включая медицинские учреждения, школы, ТРЦ и рынки.

Также глава Минздрава РК во время рабочего визита в Алматинскую область ознакомился с организацией хода вакцинации против КВИ в сельских медицинских учреждениях. Первым объектом посещения стала врачебная амбулатория села Талдыбулак Талгарского района, которая обслуживает свыше 8,5 тыс. прикрепленного населения. Больше половины из них подлежат вакцинации.

Необходимо обеспечить планомерный процесс вакцинации, не допуская большого скопления людей и рисков для здоровья, - отметил министр.

По словам заведующей ВА Баян Есенбаевой, с этой целью мобильная бригада, созданная на базе врачебной амбулатории, осуществляет предварительный обзвон жителей села: информирует о проведении вакцинации, ведет запись желающих, отвечает на интересующие сельчан вопросы.

На сегодняшний день прививочная кампания в селе идет полным ходом. В отдельном кабинете амбулатории пациенты проходят предварительный осмотр врачом общей практики, им измеряют температуру, давление, интересуются наличием хронических заболеваний, объясняют необходимость соблюдения мер предосторожности после проведения вакцинации. В специально оборудованном прививочном кабинете созданы условия для хранения и введения вакцины: имеется холодильное оборудование, бокс для вакцины, соблюдаются все температурные условия.

В сельской врачебной амбулатории уже провакцинировано 135 человек, в числе которых медицинские работники. Еще 300 доз вакцины, прибывших в сельскую амбулаторию, планируется ввести пациентам за два ближайших дня.

При посещении сельской амбулатории, министр побеседовал с медиками и пациентами, поинтересовался состоянием здоровья тех, кто получил вакцину и находится под наблюдением врача.

Сегодня у населения появилось больше доверия к вакцинам. Первое время даже медицинские работники относились с настороженностью. И это понятно: вакцина новая. Но спустя время мы видим, что люди, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо, никаких явных реакций не было зарегистрировано, если и были, то незначительные, такие как временное повышение температуры, недомогания, которые могут проявляться при любой вакцине. Алексей Цой

Вместе с тем Цой посетил пункт вакцинации против КВИ внутри передвижного медицинского комплекса в селе Акбулак Талгарского района. Всего в области задействованы 17 ПМК, где жители аулов могут получить консультации узких специалистов и направление на лечение, сделать диагностику на медоборудовании, сдать лабораторные анализы, а теперь и пройти вакцинацию от коронавируса.

Алексей Цой отметил, что все 17 передвижных медкомплексов должны ездить непрерывно по графику, особенно там, где всего один фельдшер и нет других возможностей получить медпомощь.

Важно наладить лечение на дому, контролировать состояние больного на амбулаторном уровне, чтобы он из дома не попадал в реанимацию, нужно непрерывно контролировать состояние больного дистанционно, - подчеркнул глава Минздрава РК.

Кроме того, министр здравоохранения посетил несколько пунктов вакцинации в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Один из них находится в центре семейного здоровья "Болашак". Здесь Алексей Цой проверил соблюдение всех условий хранения вакцины, правильность ведения медицинской документации, ему рассказали об алгоритме оказания медпомощи пациентам.

Также министр ознакомился с организацией работы "Центра лучших практик" на базе Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы. Как отметила главный врач больницы Жамиля Абеуова, первоначально на базе медицинского учреждения планировалось вакцинировать немногим больше 11 тысяч человек. На сегодняшний день привито уже 5, 5 тысяч. Все больше жителей района изъявляют желание получить вакцину от коронавируса, поставки препарата происходят каждые два дня, поэтому ожидается, что привито будет значительно больше первоначальных планов.

Всего в Алматинской области проживают свыше 2 млн человек, 1,1 млн из них планируется охватить вакцинацией. Для этого уже подготовлено 239 прививочных пунктов, задействованы 134 выездные бригады. На сегодня уже привито 52,5 тысяч жителей области.