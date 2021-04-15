Барбара Брыльска высказалась о голливудской версии "Иронии судьбы"

Главная героиня советской мелодрамы "Ирония судьбы" Барбара Брыльска высказалась о голливудской версии фильма, сообщает zakon.kz.

Понятия не имею, все может быть. Это может быть успешно, а может и нет. Не думаю, что будет такой успех и такая заинтересованность людей, как было с нашим фильмом. Не знаю даже, как могу ответить на такой вопрос, - рассказала Барбара Брыльска в беседе с ФАН.

Ранее стало известно, что в США фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" переснимут с голливудскими актерами. Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по комедиям "Бабушка легкого поведения", "8 первых свиданий" и "Любовь в большом городе". Роль Нади досталась актрисе Эмме Робертс. Она известна по успешным картинам "Американская история ужасов", "Нерв", "Клуб миллиардеров", "Охота". Партнерами Эммы в фильме Вайсберга выступили Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Съемки планируют начать в Бостоне летом 2021 года.

Оригинальная картина Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1976 году. Аудитория первого показа оценивается в 100 млн зрителей. Главные роли исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев и Любовь Добржанская.