Голодовку объявили сотрудники скандальной свинофермы в Актюбинской области

Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области 15 апреля объявили голодовку, передает zakon.kz.

По данным портала "Мой город", за нарушения земельного, экологического и ветеринарных законодательств на свинобазе ТОО "Парижская коммуна 21" по решению суда закрыли насосную системы и доступ к новозохранилищу, что парализовало работу предприятия.

По словам рабочих ТОО, на свинокомплексе гибнут животные. Предприниматель и владелец свинофермы Гайк Тертерян находится под домашним арестом, счет предприятия арестован. По их словам, они остались без работы и средств к существованию.

Мы находимся на территории предприятия, не нарушаем общественный порядок, просим акима области услышать нас, - обратились они в соцсети к властям.

С ними провел встречу замакима Алгинского района Мирхан Ермаганбетов.

Требования людей правильные, речь идет о выдаче заработной платы. Они хотят, чтобы сняли арест со счета. Заработная плата по закону выдается до 10-го числа. Мы предлагали для заработной платы открыть резервный счет, чтобы люди могли получить заработанное, но этого не делается, - прокомментировал он ситуацию.

По его словам, владельца свинофермы вызывали в областной акимат, но он не пришел.

В письмах он сообщает, что на предприятии трудится 500-400 человек, официальные договора есть только у 152 человек, заработная плата указана минимальная. Акимат не решает вопрос открытия или закрытия предприятия, это решает суд. Мы проводим работу, чтобы помочь с трудоустройством работников. На месте были аким, прокурор района. Они ответили на вопросы работников, - рассказал замакима.

В ноябре 2020 года жители села Бестамак в Уилском районе Актюбинской области потребовали закрыть свиноферму. Причина - туши павших свиней сбрасывали в траншеи вместе с бытовым мусором рядом с поселком, нечистоты сливали в реку и на землю. Проверяющие нашли массу нарушений (экологического, земельного и ветеринарного законодательств). Ущерб от деятельности ТОО "Парижская коммуна 21" был оценен в 7,2 млрд тенге, после чего началось расследование. Владельца предприятия Гайка Тертеряна посадили под домашний арест.

9 апреля судисполнители опечатали канализационную насосную систему свинофермы, а также закрыли доступ к навозохранилищу железобетонными блоками, поскольку ТОО не выполнило решения судов, вынесенные еще в январе, не устранило нарушения. Как сообщили работники свинокомплекса, в результате на ферме начался падеж скота. Сотни людей на автобусах из Бестамака 12 апреля выехали в Актобе, добиваясь встречи с властями. Они возмущались, что их оставляют без работы, семьи без дохода.

13 апреля сообщалось, что в Актюбинской области сотни сотрудников скандальной свинофермы могут остаться без работы.