Персоны нон грата - Польша высылает трех дипломатов РФ

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщил в четверг польский МИД, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

15 апреля 2021 года в МИД был вызван посол Российской Федерации в Республике Польша. Послу была вручена дипломатическая нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве, - сообщили в МИД Польши.

Основанием для такого решения, как объяснили в польском внешнеполитическом ведомстве, "стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также якобы "действия во вред Республике Польша".

Польша полностью солидарна с решениями, принятыми США 15 апреля 2021 года, которые касаются политики в отношении России. Совместно принятые, согласованные союзнические решения - это самый правильный ответ на недружественные действия РФ. МИД Польши

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Помимо этого, США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб".