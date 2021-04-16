Четверо пострадали в результате страшной аварии в Алматинской области

ДТП произошло в селе Отеген-Батыр в Илийском районе Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Видео появилось в различных Instagram-пабликах.

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Факт ДТП прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

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Данное дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:30 14 апреля в селе Отеген-Батыр в Илийском районе. Водитель автомобиля Mercedes Е двигался по ул. Жансугурова в северном направлении и напротив магазина допустил столкновение с впереди едущим автомобилем Renault, который вследствие удара допустил столкновение с автомашиной Mercedes C (двигалась в том же направлении). пресс-служба областной полиции

В результате аварии четыре пассажира Mercedes Е с ушибами были доставлены в ближайшую больницу. После осмотра врача всех отпустили домой.

ДТП зарегистрировано в полиции Илийского района по ст. 610 КоАП РК. Материалы дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения, - добавили в пресс-службе.