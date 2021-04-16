Ужасно и безвкусно - пользователи Сети о новой коллекции одежды Ксении Собчак

Российская телеведущая и автор YouTube-канала "Осторожно! Собчак" Ксения Собчак выпустила новую коллекцию одежды, которая пришлась по вкусу не всем, сообщает zakon.kz.
По ее словам, новая линейка одежды "ОсторожноТонкийЛед" создана в коллаборации с российским дизайнером Андреем Артемовым.
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Несколько фотографий, в которой Собчак позирует в одежде из новой коллекции, телеведущая опубликовала в Instagram. Под постом началось бурное обсуждение.
"Безвкусно"
"Сзади не очень"
"Не провалитесь под лед, он ведь тонкий"
"Вообще ничего из этого не нравится! Зачем надпись про тонкий лед? Штаны разноцветные как у Арлекина!"
"Какой политик без бренда"
"Улучшим Ксюше благосостояние"
"Главное, чтобы сухого льда не было"
"Да там еще какие то записи! Зачем? Как в энциклопедии? Ужас!" - написали пользователи Сети.
Но нашлись и те, которым понравилась новая коллекция Собчак.
"Дааа! Цвета просто бомба! Большой тираж?"
"Какая вы молодец! Столько проектов! Мне тоже все время удивляться"
"Здорово"
"Суперские"
"Такая Вы молодец"
"Ксения Анатольевна, ну бум бум бум", - написали другие.
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