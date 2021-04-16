Как пища и напитки влияют на развитие рака

Важно не только правильно мыть и хранить продукты, но и обрабатывать. Об этом предупредил онколог и хирург Михаил Мяснянкин, передает zakon.kz.

В беседе с 5-tv.ru он отметил, что развитие болезней провоцируют не конкретные продукты, а сопутствующие факторы. В частности, способ их производства и приготовления.

По его словам, регулярное употребление пищи, загрязненной канцерогенными веществами или минеральными удобрениями, почти наверняка приведет к развитию злокачественных опухолей. В первую очередь речь идет об органах пищеварительной системы.

Он отметил, что канцерогенные вещества могут появляться и во время приготовления пищи (жарка мяса, когда используется подсолнечное масло).

Также вред организму наносят спиртные напитки. По словам врача, количество канцерогенов там зашкаливает - это неблагоприятно сказывается на работе печени. При чрезмерном потреблении алкоголя может также развиваться онкология.

В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями. Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов. Михаил Мяснянкин

Он также подчеркнул, что нужно хорошо мыть продукты перед употреблением, а также не забывать хранить их правильно.