В мусорную свалку превратили кладбище в Актау

Кладбище превратили в мусорную свалку в Актау, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", жителей такой вид возмущает.

Получается так, что в данный момент кладбище превратилось в свалку. Никто не смотрит сейчас. Как охрана объясняет, что сейчас, до сих пор разыгрывается тендер и хозяина нет. житель Актау Алексей Калимулин

По словам сторожа Светланы Елизаровой, она четыре месяца не получала зарплату, но на работу продолжает ходить. Еще и старается, как может, хоть немного прибраться.

Вот в этот черный контейнер перекидываем мусор, который горит – баклажки, бумагу, ветки даже жгли. Конечно, это все экология, нельзя. Но мы вынуждены людям освободить контейнера по возможности. А теперь уже некуда, это уже невозможно, - говорит она.

Как пояснили чиновники, тендер за содержание кладбища провели еще в начале марта. Но он не состоялся из-за неполного пакета документов компаний. В итоге из пяти организаций-претендентов, осталась одна. А по закону одного участника для конкурса мало. Поэтому придется ждать еще месяц до следующей процедуры. Но проблему власти все же пообещали решить быстрее.

Сейчас с помощью коммунальных служб мусор уберут. До этого мы рейсов 6-8 убрали. А насчет воды, мы подключим ее тоже. В конце месяца. После 20-ого. Есть факт задолженности перед работниками, сторожами кладбищ, этот вопрос решится. заведующий коммунальным сектором отдела ЖКХ Актау Айбек Ерболеков

Как отмечается, если проблему с водой и мусором решат уже в апреле, то с выплатой зарплаты сложнее. 9 сторожей с трех кладбищ получат честно заработанное не раньше мая. В сумме работникам задолжали почти полтора миллиона тенге.