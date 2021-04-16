Зеленский: Для Запада настал момент пригласить Украину в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО и Евросоюзу надлежит принять Украину в свой состав, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО, - заявил Зеленский в интервью, помещенном в пятничный номер газеты Le Figaro.

Беседа состоялась накануне проведения в Елисейском дворце переговоров украинского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский считает, что "настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО". "Если ЕС и Эмманюэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям", - сказал украинский лидер.

В ходе интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона "лучше отношения" с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним.

И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке, - сказал он.

Отвечая на вопрос, "мертв ли "нормандский формат" переговоров", Зеленский сказал: "Я думаю, что Эмманюэль Макрон способен поддержать его существование на искусственном дыхании. Но, честно говоря, я считаю, что этот процесс остановился".