Павлодарец пытался спрыгнуть с 16-ого этажа из-за ссоры с женой

16 апреля 2021, 09:43
Фото: Скриншот видео

В Павлодаре нетрезвый мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, сообщает zakon.kz.

Полицейские выяснили, что причиной послужила ссора с женой.

В 15.50 в полицию поступил вызов о том, что по ул.Назарбаева, 50 пьяный мужчина пытается выброситься с балкона 16-ого этажа. Больше часа полицейский вел с ним переговоры. Полицейский отвлекая мужчину, подошел к нему поближе и, воспользовавшись моментом - резко схватил его сзади и потянул на себя, тем самым обезопасив мужчину от падения, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина был передан медицинским работникам.


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