Алматинская область приближается к "желтой" зоне по коронавирусу

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 апреля, сообщает zakon.kz.
Алматинская область приближается к "желтой" зоне коронавирусу.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
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В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.
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В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.
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