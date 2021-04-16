Олимпиада в Токио может не состоятся. Названы новые причины

Представитель правящей в Японии либерально-демократической партии озвучил вариант развития событий, при котором летние Олимпийские игры Токио-2020, запланированные на лето 2021 года, все-таки отменят, передает zakon.kz.

По его словам, вариант с отменой Олимпиады все еще рассматривают в правящих кругах Японии.

Если из-за Олимпиады произойдет вспышка заражения, в ее проведении не будет никакого смысла. Конечно, их еще можно отменить. Но для Японии важно провести успешную Олимпиаду. Это большая возможность. Я хочу сделать ее успешной. У нас будет много проблем, которые нужно решить, и важно решать их одну за другой, - сказал генсек правящей партии Тошихиро Никаи в эфире канала TBS TV.

Министр по делам Окинавы и северных территорий Таро Коно был менее категоричен. Он заявил о возможном полном запрете для болельщиков, даже местных, посещать соревновния из-за роста количества случаев заболевания коронавирусом в стране.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, страна сделает все возможное для обеспечения безопасной и надежной Олимпиады.

Zakon.kz, в свою очередь, эксклюзивно узнал у члена Исполкома Международного олимпийского комитета, что Олимпиада в Токио точно пройдет без иностранных болельщиков, журналистов, гостей по линии “олимпийской семьи” и спонсоров.