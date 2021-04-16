На каком месте Казахстан в мировом рейтинге по случаям COVID-19

Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире остается напряженной. В сутки в США регистрируется более 76 тысяч новых случаев, а ряде стран Европы таких как Турция – 62 тысячи, Франция – 43 тысячи, Германия – 32 тысячи, Польша – 21 тысяча и т.д. отмечается рост коронавирусной инфекции. Правительства многих стран принимают меры по ужесточению ограничительных мер, передает zakon.kz.

На сегодняшний день в мире по данным Worldometers зарегистрировано более 139 млн случаев COVID-19, прирост заболеваемости – 0,6. Умерло 2 984 721 человек, показатель летальности составил – 2,1%.

При перерасчете на 1 млн человек наиболее неблагополучная ситуация в Чехии, где показатель составил 148,269, в США – 96,682, Франции – 78,759, Турции – 47,331, Германии – 36483.

С начала пандемии Казахстан в этом рейтинге занимает 110 место с показателем 14,565 на 1 млн населения, по показателю количество смертей от COVID-19 Казахстан занимает 107 место в мире, удельный вес выздоровевших от коронавирусной инфекции составляет 98,4%. По охвату населения тестами на КВИ Казахстан в мировом рейтинге занимает 71 место.

Для стабилизации эпидемиологической ситуации правительством страны реализуется комплекс ограничительных мер, а также проводится массовая вакцинация населения против COVID-19. На сегодня привито более 560 тысяч граждан, ежедневный охват вакцинацией составил более 70 тысяч человек.

С 1 февраля в регионы поставлено 922 тысячи доз вакцины "Спутник V". В наличии в регионах имеется 417 тысяч доз вакцин. Всего в апреле запланирован доступ к вакцинации более 2 млн человек т.е. 23,4% от подлежащего контингента. С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане в первом полугодии планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента.

На сегодня в кампанию иммунизации против КВИ по Казахстану вовлечены 1281 прививочных кабинета, из них 230 передвижных выездных прививочных пунктов задействованы для проведения вакцинации в торговых центрах, в местах массового скопления населения и отдаленных районах, организованных коллективах. Передвижные выездные прививочные пункты оснащены обученным медицинским персоналом и специальным холодильным оборудованием.

В целом принятые Правительством РК комплекс мер позволили достичь хорошие показатели в миром рейтинге по коронавирусной инфекции.