Алла Пугачева разгадала тайный смысл песен Скриптонита. Он подарил ей цветы

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в очередной раз стала гостьей Youtube-шоу "Музыкалити", которое ведет ее супруг, пародист и шоумен Максим Галкин. И снова на ее суд представили трек казахстанского рэпера Скриптонита, передает zakon.kz.

Неожиданно для всех Алла Борисовна сообщила, что разобралась в тексте песен Скриптонита, чего ранее никому не удавалось.

Я прослушала его песни, я понимаю, что он поет о себе, о своем ощущении, о своем осмыслении. Кого он видит, кого он ненавидит, что он любит... Действительно, есть личность. Мне нравится, как он говорит о сегодняшнем, о том, что видит. Я говорю - акын, настоящий акын, - восторженно заявила Пугачева.

Говоря о треке "Чистый", который нужно было оценить в рамках данного выпуска шоу, Примадонна увидела в нем глубокий философский смысл, выделив фразу "бензом (бензином) полью поле".

Мне кажется, что это такой образ - сжечь всю эту старую траву, чтобы на ней выросло что-то новое. А жизнь прожить - не поле перейти... Вот так могут писать только люди, зацикленные на честности, на чистоте, ненавидят фальшь. Почему я говорю акын? То есть вот он в настоящем, понимаешь? Вот ему что-то все не нравится, но главное, чтобы не впал в уныние, - сказала Алла Пугачева.

В конце выпуска в студии появился сам Скриптонит и подарил Пугачевой цветы в честь дня ее рождения, прошедшего 15 апреля.