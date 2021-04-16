В Nur Otan представили новый механизм защиты интересов молодежи

В партии Nur Otan создали Корпус из 600 молодых депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Молодые нуротановцы намерены объединить свои усилия по поддержке молодежи и отстаивать ее интересы в законотворческом процессе, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы, благодаря установленной по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева квоте число молодых депутатов от Nur Otan на всех уровнях маслихатов увеличилось в 3 раза - с 7 до 23%. До 2025 года принята программа "Жастар-Отанға!", включающая более 100 конкретных мер по созданию социальных лифтов, реализации молодежных инициатив, трудоустройству, повышению качества образования и др.

Среди задач, которые поставлены перед корпусом молодых депутатов, первоочередным является контроль за своевременным и полным исполнением предвыборных обещаний партии для молодежи. Необходимо поднимать и артикулировать проблемные вопросы на различных диалоговых площадках, прорабатывать системные меры по их решению. Важно наладить тесное взаимодействие с молодежью на всех уровнях, в том числе в самых отдаленных районах нашей страны. Со стороны руководства партии молодым депутатам будет оказана максимальная поддержка, – сказал в ходе онлайн-встречи с молодежью секретарь партии Алибек Алденей.

Как отметили в пресс-службе партии, из 616 молодых депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней – 427 человек или 69% прошли через внутрипартийный праймериз, инициированный Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым.

По итогам голосования руководителем Корпуса молодых депутатов избран Елнур Бейсенбаев - депутат фракции партии Nur Otan в Мажилисе Парламента.