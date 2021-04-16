Нигматулин: Мажилис рассмотрит вопросы бюджетного законодательства

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.

Законопроектом предусматривается реформирование бюджетного процесса, направленное на повышение отдачи от бюджетных расходов.

Изменения и дополнения коснутся, в частности, подходов по определению лимитов администраторов бюджетных программ, предусматриваются нормы по совершенствованию исполнения бюджета, а также упрощение составления бюджетной заявки и др.

В проекте повестки предстоящего пленарного заседания депутатов также разработанные парламентариями законодательные новшества относительно инклюзивного образования.

Депутатский законопроект направлен на совершенствование нормативной правовой базы инклюзивного и специального образования, приведение отечественного законодательства в соответствие с принципами Конвенции о правах инвалидов.