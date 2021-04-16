Назначен директор туркестанского музыкально-драматического театра

Копбасарова Айнур Сайлаубаевна назначена директором Туркестанского музыкально-драматического театра.

Айнур Сайлаубаевна родилась 7 февраля 1975 года. В 1990-1995 годах училась в Жамбылском педагогическом институте по специальности филология.

В 1995-1996 годах получила степень магистра в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, в 1996-1999 годах закончила аспирантуру. В 1999 году стала кандидатом филологических наук (тема: Образность лирических стихотворений Абая и его художественная природа в переводе на русский язык).

Трудовой стаж:

- 1999 г. Академия гражданской авиации, преподаватель кафедры;

- 2000 г. преподаватель кафедры теории художественного перевода и литературного творчества в КазНУ им. Аль-Фараби;

- 2000-2010 главный редактор, продюсер, автор многих проектов телеканала "Хабар";

- Генеральный продюсер и креативный директор ТОО "А + а Idea fabric" с 2010 года;

- Член попечительского совета "Bolashak Charity";

Фильмография: фильм "Я тебя люблю" и сериал "Армандастар";

Награждена благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан. Является кавалером ордена "Курмет".

Кроме того, она является официальным правообладателем ряда объектов интеллектуальной собственности, автором сценариев церемоний открытия и закрытия, таких как 28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года.

Генеральный продюсер, режиссер и автор идеи спектакля "Фариза" в Москве.

Рашид Абатович представил директора театра и пожелал ей успехов и плодотворной работы, подчеркнув важность театра в жизни города. Кроме того, после собрания они посетили драматический театр, где аким города ознакомил нового директора с рабочим местом.